Panigale V4 25esimo anniversario 916, omaggio Ducati al mito Serie celebrativa della moto regina in Superbike, solo 500 unità Con la serie speciale V4 25esimo anniversario 916 della Panigale la Ducati rende omaggio a una moto che ha segnato la storia della Superbike. Presentata da Carl Fogarty a Pebble Beach, in occasione della tappa statunitense del Mondiale SBK, questo tributo alla belva racing di Borgo Panigale, protagonista nel circus con tutte le sue evoluzioni da un quarto di secolo, sarà prodotto per tutto il mondo in sole 500 unità. Ogni esemplare sarà contraddistinto da una numerazione specifica, impressa su una targhetta identificativa.



In particolare, la moto con il numero 5 impresso sulla carena sarà battuta all'asta per scopi benefici: il ricavato sarà destinato a una raccolta fondi in memoria di Carlin Dunne, il pilota californiano del team Spider Grips Ducati che era solito gareggiare proprio con il numero 5, recentemente scomparso alla Pikes Peak. "Nata dalla matita di Massimo Tamburini - ricordano dalla Casa emiliana -, la 916 ha rivoluzionato il design motociclistico e fatto innamorare gli appassionati di tutto il mondo.



Incredibilmente innovativa per stile, eleganza, leggerezza e compattezza, è ritenuta da molti la motocicletta più iconica e sexy mai realizzata. Non è stata solo una moto bellissima e di grande successo commerciale ma è stata, anche, estremamente vincente nelle competizioni del Campionato Mondiale Superbike".



In arrivo nelle concessionarie italiane dal prossimo ottobre, proposta a un prezzo di listino che parte da 41.900 euro, la Panigale V4 25° Anniversario 916 nasce sulla meccanica della Panigale V4 S. Su questa base meccanica già di altissimo livello, gli ingegneri italiani hanno innestato numerosi elementi provenienti dalla V4 R, a partire dal telaio di tipo 'front frame', progettato seguendo le specifiche dettate da Ducati Corse. Caratterizzata da una livrea specifica, sfoggiata per sottolineare il 'reveal' anche dalle Superbike del team Aruba.it, impegnate in pista, a Laguna Seca, con Bautista e Davis, questa serie speciale si riconosce anche per vari elementi specifici. Fra questi da segnalare i cerchi forgiati in magnesio, lo scarico in titanio della Akrapovic, omologato per uso stradale, oltre a vari accessori Ducati Performance.



"Nella storia moderna del motociclismo non c'è stata nessuna moto che, più della 916, abbia segnato un'epoca - ha detto Francesco Milicia, responsabile delle vendite globali e del post vendita di Ducati, durante un evento a Pebble Beach - definendo un nuovo paradigma, sia in termini di design sia di prestazioni.



Sono davvero contento di presentare questa esclusiva versione della nostra Panigale V4, con la quale celebriamo i 25 anni della 916. Sveliamo questa moto con un testimonial d'eccezione come "King" Carl Fogarty. Farlo in occasione della tappa americana della Superbike conferma l'attenzione di Ducati a questo mercato, e a un pubblico di amatori e collezionisti che, ne sono certo, apprezzeranno la Panigale V4 25° Anniversario 916".