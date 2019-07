Bmw Fit-for-All e Bike-to-Bike per comunicare tra moto

Forte della sua esperienza nelle soluzioni per rendere confortevoli e sicuri i viaggi in moto anche sulle lunghe distanze, Bmw Motorrad lancia due nuovi prodotti destinati a semplificare la comunicazione wireless tra motociclisti. Il sistema di comunicazione Fit-for-All, che può essere integrato in qualsiasi casco Bmw (ad eccezione del modello Bowler) e in alcuni caschi di altre marche, è stato concepito per la comunicazione pilota-passeggero. Tuttavia, può anche essere esteso per comunicare con un massimo di sei motociclisti in modalità privata utilizzando l'altra novità, cioè la funzione Bike-to-Bike. Il sistema Fit-for-All è compatibile anche con i sistemi di comunicazione Bmw Motorrad già esistenti. La funzione Bike-to-Bike tra due moto può essere utilizzata fino a una distanza di 300 metri. In gruppo invece, sono coperte distanze fino a due chilometri. I piloti possono scegliere tra modalità privata e pubblica utilizzando un App gratuita. Da notare che in modalità pubblica è possibile collegare più di sei moto.



Il sistema di comunicazione Fit-for-All può essere gestito comodamente utilizzando tre pulsanti. Diverse combinazioni di pulsanti consentono la connessione veloce con il sistema di interfono, con le funzioni di controllo del volume, accensione e spegnimento e con il menù di configurazione. L'unità operativa si trova sul lato sinistro del casco ed è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.



Oltre alla connessione vocale wireless tra pilota e passeggero, il sistema Fit-for-All consente la comunicazione con altri dispositivi compatibili Bluetooth. Ciò significa che è possibile ricevere le indicazioni di guida del Bmw Motorrad Navigator e anche telefonare con uno smartphone. Lo stesso vale per la riproduzione di musica tramite il sistema audio Bmw o dispositivi compatibili, anche per il passeggero. La soppressione automatica del rumore, la riproduzione chiara della musica e l'elevata qualità audio garantiscono una piacevole esperienza di comunicazione durante la guida. Il funzionamento è possibile fino a 8 ore senza ricarica.