La prima elettrica di Husqvarna è una 'minicross'

Con la ee5 la Husqvarna lancia la sua prima moto elettrica, una 'minicross' con propulsore EV da 5 kW, equiparabile a un 50 cc a benzina, pensata per competere nelle corse, come da tradizione del brand. Dotata di sella con altezza da terra regolabile (653-698 mm), come del resto lo è la sua intera ergonomia, la ee5 monta una batteria agli ioni di litio da 907 Wh, formata da 84 celle, che con un sistema di ricarica rapida può essere rifornita da zero sino al 'pieno' in 70 minuti e all'80% in 45 minuti. Ha un'autonomia che assicura ai principianti sino a due ore di divertimento di guida mentre chi la sfrutta al massimo ha a disposizione 25 minuti di piena potenza.



I designer del brand di Mattighofen hanno confezionato su un telaio in tubi d'acciaio un vero vestito di tipo racing di taglia 'mini'. La ciclistica è particolarmente raffinata per il tipo di moto: monta sospensioni WP con forcella ad aria e mono ammortizzatore XACT, per prestazioni e controllo di livello avanzato. L'impianto frenante prevede freni a disco da 160 mm di diametro. Monta pneumatici 60/100 x 12'' all'anteriore e 2.75 x 10'' al posteriore. Con un passo di 1.032 mm, vanta un peso di 40,5 kg. Il sistema di gestione prevede 6 diverse impostazioni del 'riding mode', facilmente selezionabili, capaci di modificare sensibilmente la risposta della moto.



La sua commercializzazione mondiale parte da luglio, tranne che per il Nord America, dove sbarcherà in autunno.



Dalla Casa austriaca sottolineano: ''Primo modello elettrico nella storia di Husqvarna Motorcycles, offre ai più giovani un modo ecologico di imparare, divertirsi e gareggiare. L'altezza della sella può essere facilmente regolata in modo da adeguarsi a un pilota che sta imparando o crescendo. A completamento della ee5, viene offerta una linea di accessori che ne accresce le prestazioni e la protezione dagli impatti e una di abbigliamento 'Kids railed gear' con capi e protezioni per l'off-road che assicurano una guida sicura e confortevole''.