Eicma: Moto Rivoluzionario immagine prossima edizione

Sarà il Moto Rivoluzionario l'immagine della edizione 2019 di Eicma la rassegna internazionale del Ciclo e Motociclo, in programma dal 5 al 10 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. In continuità con l'headline dell'anno scorso "Vediamo strade che ancora non esistono", la Rassegna compie così la seconda tappa di un'esplorazione concettuale che, dopo avere conquistato nuove conoscenze si pone l'obiettivo di evolvere il mondo delle due ruote rivoluzionandolo.

"È quello che continuano a fare realmente le aziende - ha spiegato Andrea Dell'Orto, presidente di Eicma - che scelgono di mettere in mostra di fronte a centinaia di migliaia di visitatori e al mondo intero il frutto dei loro investimenti in innovazione e ricerca prima che scendano in strada". E proprio la centralità del tema dell'evoluzione e dell'impiego delle conoscenze tecniche costituirà, alla prossima edizione di Eicma, un'occasione per rendere omaggio all'eredità del genio di Leonardo Da Vinci nel cinquecentesimo anniversario della sua morte.