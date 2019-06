Le Moto Guzzi V7 III in pista a Magione al 'Fast endurance'

Le Moto Guzzi V7 III sono pronte a tornare tra i cordoli per la terza tappa del Trofeo Fast Endurance 2019, in programma il prossimo weekend sul circuito perugino di Magione. Questa volta, in lizza in pista con una delle stradali di Mandello del Lario, elaborate con kit Racing GCorse ed equipaggiate con gomme Pirelli Phantom Sportscomp RS, ci sarà anche dj Ringo, al debutto con il Team Virgin Radio. Sono 38 i piloti suddivisi in 19 coppie che sabato 22 giugno si contenderanno la pole position e domenica 23 giugno la vittoria nella gara, al via alle 14.30.



Al momento, il Team Circuito Internazionale d'Abruzzo, composto da Nicola Maccaferro e dal sedicenne Riccardo Mancini, guida con 41 punti la classifica di questa prima edizione del monomarca, organizzato da FMI e dalla Casa dell'Aquila. Dopo le due gare disputate a Varano e a Vallelunga, caratterizzate da un grande equilibrio tra i concorrenti e da divertimento per centauri e spettatori, i leader precedono di cinque lunghezze il Team Biker's Island, a 36 punti, e di 16 il 117 Racing Team, a quota 25. Il format del fine settimana prevede due turni di prove cronometrate al sabato, della durata di 20 minuti per ciascun pilota, e l'avvincente gara 'Fast Endurance' di 60 minuti, con partenza a piedi e attraversamento di corsa del nastro d'asfalto, in stile 'Le Mans', per balzare sulla moto e prendere il via. In corsa, ciascun pilota non potrà guidare per più di 15 minuti: significa che la prova di ogni squadra sarà movimentata da tre cambi pilota che avvengono nella corsia box. Al termine della corsa verranno assegnati punteggi ai primi 15 team classificati.



''Sul tracciato umbro - ricordano dalla Casa lombarda - pronta a dare battaglia ci sarà anche la V7 III del Team The Clan, reduce da un ottimo quarto posto nella tappa di Vallelunga e sulla quale si alterneranno due nuovi piloti, votati online dagli appassionati Guzzisti della community ufficiale Moto Guzzi 'The Clan'. Nel cuore del paddock spazio anche agli appassionati, con lo Shop dell'Aquila, porta di accesso al mondo Moto Guzzi anche per chi motociclista non è, o non è ancora, grazie alla ricca offerta di abbigliamento e merchandising originali''.