Elettrico e colorato, Quadro Vehicles Oxygen al Valentino

L'Oxygen, scooter elettrico a ruote alte firmato Quadro Vehicles, debutta a Torino tra supercar da sogno e vetture da utilizzare tutti i giorni, nell'edizione 2019 del Salone Parco Valentino e Gran Premio (19-23 giugno). Il nuovo ruote alte dell'azienda elvetica è dotato di due batterie estraibili che garantiscono un'ottantina di chilometri di autonomia.



Si tratta di un mezzo leggero e colorato che pesa solo 93 kg e viene proposto in due varianti, con motori equivalenti a un 50 cc e a un 125 cc: in listino entrambe a 4.799 euro, sono offerte con 5 anni di garanzia. Grazie all'Ecobonus 2019 possono godere di agevolazioni all'acquisto che arrivano fino al 30% del prezzo.



Lungo 1.855 mm, alto 1.025 mm, largo 680 mm, con un passo di 1.290 mm e un'altezza da terra della sella di 810 mm, dotato di ruote da 16", l'Oxygen si può guidare con patente B e tra pilota, passeggero e carico può trasportare un massimo di 245 kg. Le sue pile si caricano in meno di 6 ore con il carica batterie standard da 5 Ampere, ma nella gamma accessori ne è previsto uno anche da 10A che permette di dimezzare i tempi per il pieno. Ordinabile nelle tinte giallo, azzurro e blu metallizzato, dispone di una App dedicata con informazioni sul prodotto e sulle batterie, con cui si può configurare lo schermo del mezzo in tre diverse modalità.



Omologato per due persone, l'equivalente al 50 cc ha un motore della potenza di 2,65 kW, raggiunge i 45 km/h di velocità massima e vanta un'autonomia di 84 km.



Il 'tipo' 125 cc si differenzia per la potenza incrementata a 3 kW, l'autonomia di 80 km e l'andatura di punta portata a 70 km/h.



L'Oxygen è disponibile alla rassegna piemontese per test di guida, prenotabili allo stand. "Si tratta di un mezzo di alta qualità - sottolinea Paolo Gagliardo, Ceo della Casa ticinese di Vacallo -, divertente da guidare e particolarmente adatto per muoversi nel traffico cittadino e nelle aree a ZTL. Silenzioso, coniuga perfettamente la sicurezza e la tecnologia, tipica dei prodotti firmati Quadro Vehicles, al piacere di una guida leggera e rispettosa dell'ambiente".