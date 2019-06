Vespa protagonista a Milano nel 'The Sound of Europe Tour'

Con la tappa italiana del 'The Sound of Europe Tour', prende il via oggi nel cuore del capoluogo meneghino una tre giorni di musica e divertimento all'insegna della Vespa. Nel corso dell'evento sarà possibile ammirare e provare l'iconica due ruote di Pontedera, con la variante elettrica protagonista assoluta. Tra gli ospiti dell'appuntamento milanese della manifestazione europea itinerante dedicata allo scooter più famoso al mondo, da citare per domani l'arrivo di Andrea Iannone, pilota Aprilia della MotoGp, che incontrerà i suoi fans per foto e autografi al Vespa pop up space allestito all'ombra del Castello sforzesco, in piazza del Cannone. Questa sera, invece, per gli amanti del ballo di tendenza, l'appuntamento clou è fissato alle ore 21 alla Triennale, per una serata a ritmo di musica con il dj set di Merk & Kremont.



Si tratta di un ''evento che per tutta l'estate 2019 porta l'inconfondibile fascino di Vespa nelle capitali glamour d'Europa - sottolineano dalla Piaggio -, The Sound Of Europe Tour è una formula completamente nuova, che interpreta al meglio la contemporaneità di Vespa e che, dopo Berlino e Milano, farà tappa anche a Amsterdam, Parigi e Madrid''.



Nel dettaglio di questa tre giorni lombarda, imperniata intorno a piazza del Cannone, oggi Merk & Kremont, artisti inclusi nella lista dei cento migliori DJ al mondo, accoglieranno dalle 17 il pubblico per un esclusivo 'Meet and Greet'. Poi, appunto, a partire dalle 21, si esibiranno in un live DJ Set al Giardino della Triennale. Per scoprire come ottenere i pass Vip per la serata bisognerà recarsi in giornata presso il Pop Up Space di Vespa.



Nello stesso spazio, domani pomeriggio, sabato 8 giugno, dalle 17 alle 18, Andrea Iannone incontrerà i suoi fans e risponderà alle domande del pubblico e di Vera Spadini, noto volto di Sky Sport MotoGP.



Per tutto il weekend, poi, ci saranno varie iniziative. Per ognuno dei tre giorni, ''dalle 12 alle 21 - chiariscono dalla Piaggio -, sono previste numerose attività di engagement oltre a un ricco shop che mette a disposizione tutta la leggenda di un brand straordinario. In più, esposta come una vera opera d'arte su due ruote, connubio unico tra la classicità delle sue linee senza tempo e la più avanzata tecnologia eco-friendly, Vespa Elettrica sarà disponibile per un indimenticabile test ride nelle vie che circondano Parco Sempione''.