Due ruote per i bambini, al via da Milano Eicma for kids

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il mondo delle moto, quello delle biciclette e i principi dell'educazione stradale spiegati in maniera semplice, questi sono i cardini di Eicma for Kids, iniziativa che si rivolge ai bimbi dai 4 agli 11 anni e ai loro genitori, al via domenica 26 maggio da Milano. Aperta a grandi e piccini, la manifestazione include per i ragazzini esperienze di guida gratuite con due ruote a pedali e a motore. Nel corso della giornata meneghina inaugurale sono previsti, inoltre, spettacoli di intrattenimento ed esibizioni di trial acrobatico con lo Show Action Group. Il progetto, lanciato dall'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, con il sostegno della Federazione Motociclistica Italiana, il patrocinio di Regione Lombardia e il supporto del Moto Club Motofalchi della Polizia Locale Milano, prevede otto tappe, organizzate in sei città lombarde, con conclusione il 29 settembre.



''Eicma For Kids è il modo più divertente ed educativo per arrivare alla 77esima Edizione dell'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo'', sottolineano dall'organizzazione. Si tratta, chiarisce Andrea Dell'Orto, presidente di EICMA, di ''un importante investimento educativo verso i motociclisti e i ciclisti di domani e ci permette di comunicare anche ai più grandi il ruolo economico, sociale e culturale di un comparto che trova ogni anno in EICMA una vetrina internazionale unica''.



Nell'ambito delle giornate, le prove delle biciclette sono consentite ai bambini dai 4 agli 11 anni, quelle delle moto sono riservate dai 5 agli 11 anni. La manifestazione è gratuita ed è aperta dalle 10 alle 18. Queste le date e gli indirizzi degli eventi: 26 maggio, Milano, piazza Città di Lombardia, 1; 2 giugno, Desenzano del Garda (BS), piazza Cappelletti; 9 giugno, Varese, piazza della Repubblica; 16 giugno, Brescia, piazzale Miro Bonetti, presso centro commerciale Freccia Rossa; 1 settembre, Monza; 8 settembre, Bergamo; 15 settembre, Milano, piazza Tre Torri; 29 settembre, Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.(ANSA).