Estate 2019 a ritmo di Vespa con The Sound of Europe Tour

Musica, balli e guida scanzonata, con The Sound of Europe Tour l'estate 2019 promette un mare di divertimento nel segno di Vespa. L'iconico scooter della Piaggio è il protagonista di cinque serie di appuntamenti dal ritmo coinvolgente che si svolgeranno in altrettante metropoli europee di tendenza. Il via è stato dato questo weekend a Berlino. La Vespa in versione elettrica è la principale protagonista dell'iniziativa con opportunità di test drive. Tutta la gamma sarà comunque esposta nelle aree degli eventi. I dj Merk e Kremont sono i coautori autori di una colonna sonora che, dopo la capitale tedesca, animerà i centri storici di Milano, Amsterdam, Parigi e Madrid. I temporary store, previsti di contorno, offrono la possibilità agli appassionati della due ruote italiana di comprare caschi, abbigliamento e regali 'brandizzati'.



"The Sound Of Europe Tour - chiariscono da Pontedera - è una formula completamente nuova. Cinque tappe emozionanti, un'esperienza davvero unica, per offrire tanta musica e poi divertimento con i test ride. Nelle tappe di Milano, Parigi e Amsterdam il tour sarà animato dai concerti dei DJ Merk & Kremont: tre grandi serate al ritmo della musica elettronica di due artisti che sono inclusi nella lista dei cento migliori DJ al mondo. L'appuntamento italiano è fissato l'8 giugno, al Giardino della Triennale".



Il sito internet tour.vespa.com offre tutte le informazioni dettagliate sulla manifestazione. Attualmente in programma al Mall of Berlin, la tappa tedesca proseguirà sino al 25 maggio.



Dal 31 dello stesso mese sino al 9 giugno la festa si sposterà a Milano, appunto alla Triennale e alla piazza del Cannone. Dal 14 al 30 giugno sarà la volta di Amsterdam, poi dal 5 al 21 luglio toccherà a Parigi e gran finale a Madrid, dal 13 al 29 settembre.