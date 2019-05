Show in qualifica a Vallelunga con le Moto Guzzi V7

Su bagnato e su asciutto, è spettacolo a Vallelunga con le V7 di Mandello del Lario nelle qualifiche della seconda tappa del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2019. Il duo del Team Biker's Island, formato da Samuele Sardi e Marco Solera, ha conquistato la 'pole position' alla fine di una giornata che ha mostrato grande equilibrio tra i centauri, sia nei turni del mattino, disputati sotto la pioggia, sia in quelli del pomeriggio, con l'asfalto ormai asciutto che ha reso decisivi gli ultimi due turni di prove. Al termine della giornata di qualifiche le prime tre posizioni in griglia sono state decise da quattro decimi di secondo. Sardi e Solera hanno preceduto la coppia Stefano Fugardi-Francesco Bastianini, al via come ospiti speciali in questo appuntamento, e il duo Matteo Giordani-Carlo Maderna, new entry della competizione con il 117 Racing Team. Posizioni che sono state decise tramite una particolare formula che considera la media dei tempi fatti registrare dai due piloti di ogni team, che domani si alterneranno alla guida nella gara ''miniendurance'' di un'ora.



Dopo la partenza, prevista alle 14.30 con una spettacolare partenza a piedi in stile Le Mans, il regolamento prevede cambi pilota ogni 15 minuti. Una garanzia di spettacolo, come si è potuto verificare nella prima tappa del Trofeo, disputata a Varano de' Melegari, vinta dalle wild card Aliverti-Guareschi, davanti a un altra coppia wild card Muenchinger-Pfautsch e al duo Mancini-Maccaferro, del Circuito Internazionale d'Abruzzo, attuali leader della classifica.