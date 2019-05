KTM presenta la nuova gamma SX 2020

A un anno dal lancio della nuova generazione di KTM SX, per il modello 2020 la casa motociclistica offre aggiornamenti a livello di motore su tutte le cilindrate, dalla piccola e leggera 125 SX alla 450 SX-F. Questi miglioramenti, sviluppati in collaborazione con i propri collaudatori in Europa e negli Stati Uniti e soprattutto con i piloti ufficiali, vanno a integrarsi alla componentistica presente di serie su tutta la gamma.



I MY20 sono caratterizzati da nuovi colori e nuove grafiche, che conferiscono alla gamma un look molto accattivante e filante.



La forcella WP XACT con la tecnologia AER è stata aggiornata e in combinazione con l'ergonomia garantita dalle sovrastrutture e dalla sella, offre ora una maneggevolezza superiore. Tutta la gamma è equipaggiata con freni Brembo e pedane 'no dirt', mentre i modelli 4 tempi sono dotati di serie dell'avviamento elettrico e del selettore a manubrio che consente di gestire le mappature, il controllo di trazione e il launch control.



Novità anche per la gamma KTM Sportminicycle, progettata dagli stessi ingegneri responsabili delle moto guidate da professionisti come Jeffrey Herlings, Antonio Cairoli e Cooper Webb e vero e proprio punto di riferimento per i giovani piloti.



Per il MY2020, le KTM 50 SX, KTM 65 SX e KTM 85 SX presentano un nuovo look e sono dotate della forcella WP XACT, che garantisce maneggevolezza e stabilità sulle piste da motocross più impegnative.



Tutti i modelli junior vantano componenti di alto livello, come i freni Formula, il telaio in acciaio ad alta resistenza, le sovrastrutture dal design ergonomico e i motori dalle elevate prestazioni. Per il modello 2020, la KTM 65 SX presenta una curva d'accensione rinnovata per offrire prestazioni migliori, mentre il carburatore è stato ottimizzato per ottenere un'erogazione della potenza più lineare. Nella sorella maggiore, la KTM 85 SX, l'albero di trasmissione prevede un nuovo fissaggio più solido della ruota dentata, mentre il silenziatore rinnovato contribuisce a ridurre il peso della moto.



Nella gamma Sportminicycle va menzionata la KTM SX-E 5, il cui lancio è previsto per la prossima estate. Basata sulla KTM 50 SX dalla quale eredita la leggerezza e la maneggevolezza, la SX- 5 è alimentata da un motore elettrico che rende la moto facile da guidare e che azzera le emissioni, riduce il rumore e richiede una manutenzione minima. Grazie alla sella regolabile in altezza, la SX-E 5 è pensata per piloti di età compresa tra 4 e 10 anni.