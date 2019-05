Husqvarna alza il velo sulla Svartpilen 701 style

Husqvarna Motorcycles lancia la Svartpilen 701 style, svelata in occasione del lancio del modello Svartpilen 701 a fine marzo.



L'ultima aggiunta alla gamma è uno sviluppo stilistico del modello di serie, che giustifica l'introduzione della parola Style e che sarà in vendita dalla seconda metà di maggio presso tutti i concessionari autorizzati Husqvarna Motorcycles, a un prezzo di 10.850 euro f.c.



La Svartpilen 701 - 'Freccia nera' in svedese - è stata progettata per conquistare gli appassionati di moto più attenti allo stile, offrendo prestazioni adeguate in tutte le condizioni. Caratterizzata da un design filante e ispirato al flat track, la Svartpilen 701 è costruita attorno a un motore monocilindrico che eroga elevati livelli di potenza (75 CV) e coppia (72,0 Nm). Oltre alle prestazioni delle sospensioni WP regolabili, la Svartpilen 701 garantisce una buona potenza frenante grazie alla combinazione tra i freni Brembo e la più recente tecnologia ABS di Bosch.



La Svartpilen 701 style inaugura una serie di future 'Special Edition', derivate dalla piattaforma Svartpilen aggiungendo un mix di soluzioni tecniche ed estetiche premium. Tra le diverse soluzioni provate durante la fase di design, il color bronzo è risultato talmente di impatto che è stato deciso di renderlo disponibile a tutti. L'argento opaco e il nero metallizzato rafforzano il piano iniziale di fare di questa moto, una 'Special Edition' col supporto di grafiche che mescolano in modo creativo quelle della Svartpilen 701 di serie a quelle della Svartpilen 701 concept, presentata a EICMA 2017. Sono stati aggiunti elementi come gli specchietti montati all'estremità delle manopole, che rendono più bassa e filante la sagoma facendola un po' più aggressiva. I cerchi a raggi sono un elemento di alto livello che dà alla moto un aspetto più rude, mentre le pedane lavorate CNC regalano un ulteriore tocco di qualità premium e di attenzione al dettaglio.



Piastrine in alluminio sono state inserite sul serbatoio per completare questa livrea alto di gamma, e al contempo offrire protezione alle cover del serbatoio.