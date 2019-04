Piaggio: Colaninno, nel 2019 investimenti per 130 milioni

Piaggio conferma i suoi investimenti anche per il 2019. "Investiamo 130 milioni all'anno, circa il 10% del nostro fatturato". Lo ha detto il presidente Roberto Colaninno rispondendo ai soci in assemblea.

"Attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti - ha fatto un inciso rispondendo alle domande dei soci - rientreremo del debito, lo teniamo d'occhio ed è una nostra priorità".

L'assemblea di Piaggio, in circa un'ora, ha approvato il bilancio (chiuso con un utile di 36,1 milioni +80,6%) e deliberato un dividendo di 9 centesimi per un controvalore complessivo di 32,15 milioni.