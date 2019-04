Ducati 'on stage' al The Manzoni con Diavel 1260 S Materico

Debutto in grande stile per Ducati alla Milan Design Week 2019, con la prima presenza ufficiale di un costruttore di moto alla kermesse che accompagna il Salone Mobile.Milano, evento globale che porta nel mondo il 'saper fare' delle aziende italiane. La Casa di Borgo Panigale ha scelto per questa 'prima assoluta' una location di grande impatto - il nuovo locale e showroom permanente di Tom Dixon 'The Manzoni', il celebre designer inglese, che inaugura la sua nuova 'casa milanese' durante la Design Week - situato nel quadrilatero della moda, a pochi passi dal celebre Teatro alla Scala. E ha accompagnato questo debutto con la tavola rotonda che, coerentemente con la filosofia di Ducati 'Beautiful Boldness/Visionary Design', ha presentatoattraverso gli interventi di testimonial di grande spessore il processo stilistico che ha portato alla nascita del nuovo Diavel 1260. L'evento ha visto confrontarsi sui temi del design industriale, della creatività e dell'architettura, Andrea Ferraresi, (design director Ducati) Mitja Borket (head of design Automobili Lamborghini), Piero Misani (R&D director Pirelli), Woody Yao e Maha Kutay (Co-directors Zaha Hadid Design), e i noti designers Walter De Silva (founder WDS Concept Design & former Chief Design Vw Group), e Tom Dixon, padrone di casa al 'The Manzoni'. Stimolati da Michele Lupi (Tod's Men's Collections Visionary), che ha moderato l'incontro, i protagonisti della tavola rotonda hanno condiviso il proprio approccio creativo davanti a una platea di giornalisti, ospiti e vip. Esposta nell'esclusiva show room 'The Manzoni' la nuova Diavel 1260 che è stata recentemente premiata con il presigioso 'Red Dot Award: Best of the Best' accanto ad una splendida one-off che il Centro Stile Ducati - la concept Diavel 1260 S Materico - ha realizzato per l'occasione, e che resterà in mostra in via Manzoni 5 per tutta la durata della Milan Design Week. "Abbiamo voluto rendere omaggio a un evento artistico e creativo come la Milan Design Week - ha dichiarato Andrea Ferraresi, design director Ducati - personalizzando il nostro modello Diavel 1260 in una veste ancora più audace e originale.



Diavel 1260 Materico è espressione dell'evidenza e consistenza della materia impiegata e della cura maniacale del dettaglio, che insieme ai componenti high-tech, enfatizzano ulteriormente forma e funzione di questo prototipo''.