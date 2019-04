Al via contest Ducati per elaborazione Scrambler più bella

Dopo i successi delle passate due edizioni, la Ducati ripropone 'Custom Rumble', la sfida con votazioni online che ogni due anni premia l'elaborazione più significativa dello Scrambler di Borgo Panigale. Tra le novità di questo terzo concorso da segnalare l'adozione di cinque nuove categorie in cui i partecipanti potranno confrontarsi per la vittoria finale che sarà proclamata nel maggio del 2020. Quattro sono riservate allo Scrambler 800 e alla Sixty2 e una allo Scrambler 1100.



Per partecipare bisogna inoltrare la domanda sul sito dedicato scramblerducati.com. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 30 dicembre 2019. Le immagini e le caratteristiche delle moto dovranno essere caricare nella specifica sezione entro gennaio 2020, così da permettere agli appassionati del brand di votarle: per farlo avranno tempo un mese e mezzo, sino al 15 marzo. Dalla Casa emiliana sottolineano: i concorrenti al Custom Rumble ''possono condividere foto e contenuti dei loro 'Work in progress' sui propri profili Instagram e Facebook con l'hashtag #customrumble per essere ricondivisi sulle pagine ufficiali Scrambler Ducati. La seconda edizione si è conclusa con la premiazione finale al World Ducati Week 2018 e ha visto confrontarsi tra loro 132 partecipanti internazionali nelle categorie Dealer, Customer, Customizer e Rookie Rumble e Custom Rumble''.



Le nuove categorie dell'edizione 2019 sono Rocker, Cut-down, All-Terrain, Outsider e Bully. La prima include le elaborazioni ispirate alle café racer Anni '60. Nelle Cut-down rientrano progetti ''in stile bobber, in cui ogni elemento non strettamente necessario viene eliminato per un look essenziale''. Le custom Scrambler da enduro saranno in lizza nella All-Terrain mentre le bike che non vogliono limitarsi entro i canoni stabiliti per una specifica categoria competeranno nella 'Outsider'. Nessun vincolo, infine, per la Bully, riservata alle Scrambler 1100.