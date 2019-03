Al via in Italia gli ordini online per la Yamaha Ténéré 700

ROMA - I grandi rally africani, gli sterrati dell'entroterra della Sardegna o il semplice traffico della città, la nuova Yamaha Ténéré 700 è un jolly capace di far sognare l'avventura persino nel casa-ufficio. La Casa di Iwata ne ha aperto gli ordini online, nelle varianti da 72 Cv (54 kW), in consegna da luglio, e depotenziata a 47 Cv (35 kW), disponibile da settembre, quando sarà acquistabile anche in concessionaria. Proposta nei colori ghiaccio Ceramic, bianco Competition e nero Tech Black, nasce intorno a un motore 'cross plane' di 689 cc, raffreddato a liquido, 4 tempi, 4 valvole, con doppio albero a camme in testa. La versione standard eroga la potenza massima a 9.000 giri al minuto e una coppia di 68 Nm a 6.500 giri.



Dotato di avviamento elettrico, il suo bicilindrico è abbinato a un cambio a sei marce, con frizione in bagno d'olio, a dischi multipli. La trasmissione è a catena. Il serbatoio misura 16 litri.



Con i grandi rally nel DNA, la nuova generazione della Ténéré nasce intorno a un telaio a doppia culla in acciaio. Lunga 2.365 mm, larga 915 mm, alta 1.455 mm, con sella a 880 mm dal suolo e interasse di 1.590 mm, prevede all'anteriore una forcella telescopica a steli rovesciati, con escursione di 210 mm, e al posteriore un forcellone oscillante con escursione di 200 mm.



L'impianto frenante è a disco: davanti è doppio, da 282 mm di diametro, dietro è singolo, da 245 mm. Gommata Pirelli, monta delle Scorpion M+S, adatte quindi sia alla strada sia all'off-road e al fango.



Chi entro il 31 luglio la prenoterà su Internet (https://tenere700.yamaha-motor.eu) potrà guidarla per primo, risparmiando. L'Adventure nipponica viene, infatti, proposta sul sito dedicato con un prezzo speciale di 9.490 euro, 300 euro in meno rispetto alla cifra che sarà richiesta in concessionaria da settembre, dopo l'esaurimento del lotto iniziale.