Al via tre giorni di Open Day nei concessionari Triumph

Da oggi a domenica 24 marzo, è grande festa nei concessionari Triumph nel segno degli Open days. I rivenditori italiani delle moto della Casa di Hinckley per tre giorni rimarranno aperti con orario continuato dalle 9 alle 21, per permettere ad appassionati e curiosi di scoprire, guidare e acquistare uno dei modelli Modern Classic 2019. Disponibili per una prova ci saranno la Street Twin, la Street Scrambler 900, la Speed Twin e le Scrambler 1200 XC e XE.



La prima è una due ruote dedicata al puro divertimento: personalizzabile con un pacchetto di oltre 140 accessori, monta il motore Bonneville di 900 cc, recentemente potenziato a 65 Cv, accreditato di una coppia massima di 80 Nm. Stesso propulsore, scarico alto e stile inconfondibile, la nuova Street Scrambler 900 è la base ideale per realizzare una moto taylor made.



Medesima unità da 97 Cv per 112 Nm montata sulla Thruxton R, rinnovata nell'ergonomia, la Speed Twin sfoggia un design da modern custom con finiture e dettagli di qualità, nel segno della Bonneville T120.



Infine, ci sono da guidare le Scrambler 1200 XC e XE, novità assolute della stagione: derivate dalla Bonneville, montano un "milledue" da 90 Cv. Pensate per avventure su strada e offroad, adottano all'anteriore una ruota da 21''. Fanno parte della dotazione di serie la strumentazione TFT full-colour di seconda generazione e i proiettori a LED. Per quello che riguarda la sicurezza da segnalare ABS e controllo della trazione disinseribili, la possibilità di selezionare cinque modalità di guida (road, off-road, rain, sport e rider) e la frizione a coppia assistita.