Open weekend Yamaha, in palio ingressi per MotoGP a Misano

Con Open weekend Yamaha, la Casa dei Tre diapason lancia un'iniziativa promozionale che abbina alla possibilità di effettuare il test drive di uno o più dei suoi scooter o delle sue moto, l'opportunità di vincere una giornata in pista, ospiti ai paddock della MotoGp del team nipponico, in occasione del gran premio di San Marino, in programma sul circuito romagnolo di Misano Adriatico nel weekend del 13-15 settembre.

Per provare uno dei modelli del Costruttore di Iwata basta essere in possesso della patente di guida e compilare presso la concessionaria un modulo di scarico di responsabilità. E' possibile anche prenotare on line il 'test ride' sul sito ufficiale di Yamaha Italia. Per ogni prova effettuata si concorrerà al premio in palio: due ingressi, validi per due persone, alla tappa di Misano della MotoGp, con accesso all'area 'hospitality' del team Yamaha Monster.

Dalla Filiale chiariscono: "L'Open Weekend rappresenta l'occasione per far vivere al pubblico una vera e propria experience e far conoscere i servizi dedicati che garantiscono un supporto costante prima, durante e dopo l'acquisto. Il cliente avrà l'opportunità di toccare con mano tutte le novità, ma soprattutto di provare tutti i prodotti in gamma: dalla esclusiva Niken, alla famiglia delle hyper naked, alle versatili sport touring, fino alle dirompenti protagoniste dell'universo faster sons, passando per gli sport scooter di successo e le due ruote ideali per la mobilità urbana. In particolare, TMax Sport Edition e all'XMax Iron Max".