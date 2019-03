Al via a Napoli la Yamaha Experience 2019

Parte il prossimo weekend da Napoli e, in contemporanea da Forlì, Ravenna e Cesena, l'edizione italiana 2019 dei Yamaha Experience, appuntamenti di guida che permettono di provare in pista e su strada i modelli della Casa dei Tre Diapason.



Quest'anno la manifestazione avrà come momento clou a livello europeo l'appuntamento di Silverstone, il 13 e 14 maggio, in cui ai possessori della R1M sarà offerta l'opportunità di condurre la loro moto sul circuito britannico, con la supervisione di tecnici e piloti del team racing del Costruttore nipponico.



Il via del calendario italiano è previsto, appunto, per il 16 e 17 marzo, con il Nikken Tour, a Napoli, Forlì, Ravenna e Cesena. In tale occasione si potrà guidare il tre ruote giapponese sia in versione standard sia GT.



''Ciascun appuntamento - chiariscono dalla Filiale -, gestito con il supporto delle concessionarie ufficiali, prevede l'attività dalle 10 alle 16, con sessioni della durata di 1 ora e 30 minuti, con la prima mezz'ora di training, coordinata da un referente di Yamaha Motor che spiegherà tutte le caratteristiche della Niken, a seguire il test ride su strada'' che sarà suddiviso su sei turni. I prossimi appuntamenti sono già stati fissati per il 23-24 marzo (Roma), 13-14 aprile (Firenze, Torino, Ivrea, Asti), 13-14 aprile (Massa, Pisa, Bologna, Modena, Reggio Emilia), 27-28 aprile (Bergamo, Passo San Marco, Passo Penice) e 4-5 maggio (Milano, Lecco, Ghisallo), 11-12 maggio (Lignano Sabbiadoro-Biker Fest, Montezemolo), 18-19 maggio (Verona, Lago di Garda, Asiago).



Per gli appassionati delle custom Faster Sons quest'anno sono previsti tre eventi principali, in cui sarà possibile mettersi in sella alle XSR700, XSR900 e alla nuova SCR950, oltre a una serie di appuntamenti aggiuntivi in fase di definizione. Le date sono 17-18-19 maggio (Monza-The Reunion), 24-25-26 maggio (Varano de Melegari-Asi Motorshow), 20-21-22 settembre (Varano de Melegari-Wildays).



Il Supersport Pro Tour punta a far conoscere il mondo racing di Yamaha con test ride in pista dei modelli della gamma Supersport, sotto la supervisione degli istruttori della Pedersoli Riding School: le date sono 16-17 marzo al Circuito di Franciacorta, 31 marzo-1 aprile Vallelunga, 5 aprile autodromo di Cremona. Sul sito www.yamaha-motor.eu è possibile prenotare il turno desiderato, che rimane aperto in caso di disponibilità di posti, anche a chi si presenterà direttamente in loco.



Infine ci sono le Hyper Naked di Iwata con MT-Destination. Le prime due tappe si svolgeranno in concomitanza il Destination Yamaha Motor Tour, le successive sono programmate nelle località e nelle giornate previste per i test della Niken: 6-7 aprile (Castel Gandolfo), 13-14 aprile (passo della Raticosa), 27-28 aprile (passo Penice), 4-5-6 maggio (Bologna, Modena, Reggio Emilia), 11-12 maggio (Montezemolo), 18-19 (Asiago).