E' Vespa lo scooter più cercato da chi compra sul Web

La Vespa è la più ricercata sul Web dagli italiani che ambiscono ad acquistare una due ruote.



L'iconico modello di Pontedera precede, in questa particolare classifica, altri tre scooter: Honda SH, Yamaha TMax e Piaggio Beverly. Prima moto della top ten è la Yamaha R6, davanti alla R1 e alla KTM 125. Chiudono le dieci posizioni BMW GS e Honda CBR.



Basata sui dati raccolti su oltre 100 milioni di ricerche, realizzata dalla piattaforma compravendita di veicoli Subito.it, la Classifica Moto 2018 conferma per le prime cinque posizioni i risultati riscontrati lo scorso anno, anche a livello di ricerca di marchi. In questo secondo ranking è Harley-Davidson a spopolare tra chi cerca una moto da acquistare, davanti a BMW, Ducati, KTM, Honda, Moto Guzzi, Yamaha, Kawasaki, Triumph e Suzuki. Sono state analizzate anche le ricerche nelle categorie Sportive, Enduro e Cross. Sul podio delle più cliccate, nel primo caso sono risultate Yamaha R6, Yamaha R1 e Honda CBR, nel secondo caso BMW GS, Honda Transalp e Honda Africa Twin, nel terzo KTM 125, Husquarna 125 e Honda CR.



Lo studio rivela, infine, quali sono le parole più cercate dai motociclisti italiani che sognano di acquistare un mezzo nuovo sul Web. Al netto di marca e modello si tratta, nell'ordine, di 125, 50, Cross, Trial, Motard, Depotenziata, Pit Bike, Enduro, Cafè Racer e Minimoto.