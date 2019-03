Elette le 5 Harley-Davidson finaliste di 'Battle of kings'

E' iniziato il conto alla rovescia per la proclamazione della Harley Davidson regina del capitolo italiano di 'Battle of Kings 2019'. La proclamazione della vincitrice della quinta edizione della manifestazione di customizzazione, che ha visto in lizza i migliori preparatori delle concessionarie ufficiali del Paese, è prevista per il giovedì 7 marzo, nell'ambito della prima giornata dei Roma Moto Days. In lizza ci sono cinque realizzazioni uniche, selezionate dagli estimatori del brand statunitense tramite voto online. Gli oltre 6.000 appassionati che hanno espresso la loro preferenza da metà gennaio a metà febbraio hanno selezionato per la finale la Space Age realizzata dalla H-D Bologna, la Speed Bob della H-D Route 76 Jesi, la Rusty Sun Softail della H-D Onorio Moto Correggio (RE), The Answer della H-D Parma e la Unbroken della H-D Golden Hills di Arezzo. La migliore verrà scelta da una giuria di specialisti dell'informazione ed esperti di settore. La consegna del premio avverrà in novembre a Milano, in occasione dell'Eicma, il Salone internazionale del ciclo e del motociclo.



Le regole del contest 2019 prevedevano che i concessionari potessero utilizzare qualunque modello della attuale gamma, fatta eccezione per Trike e CVO. Il 50% delle parti usate dovevano provenire dal catalogo accessori Harley-Davidson Genuine mentre il budget da destinare alla customizzazione non doveva superare il 50% del prezzo di vendita della moto di serie. A seguire, nel dettaglio, le specifiche delle elaborazioni delle moto finaliste.



Space Age: sviluppata partendo da una Heritage Softail, rende omaggio agli astronauti che per primi misero piede sulla luna.



Sottolineano da H-D Bologna: ''prevede accessori originali Harley, qualche elemento after-market (compresa la telecamera posteriore che sostituisce gli specchi retrovisori). La verniciatura ha effetto bruciato sull'anteriore, come accadeva quando le navicelle spaziali rientravano nell'atmosfera".



Speed Bob: sviluppata da una Fat Bob, ne rappresenta un'interpretazione racing. Dalla H-D Route 76 Jesi chiariscono: ''realizzate diverse parti artigianali e installato molti accessori del catalogo Harley-Davidson Genuine. Spicca la collezione Dominion a cui si ispira l'intera livrea. Anche il motore è stato oggetto di modifica con l'installazione del kit stage 1''.



Rusty Sun Softail: si tratta di un classico anni '50 su base Heritage Softail con motore Milwaukee Eight 107. Dalla H-D Onorio Moto spiegano: ''L'equipe di tecnici ha restituito un fascino old style a una moto moderna attraverso una serie di elementi dal sapore vintage, come il parafango posteriore modificato con fanale integrato e portapacchi o gli pneumatici dal disegno retrò. Anche il parafango anteriore è stato modificato con l'aggiunta della luce dallo stile classico.



Infine, le parti cromate sono state verniciate di nero e la verniciatura scelta è opaca ad effetto ruggine, da cui il nome Rusty Sun Softail''.



The Answer: ispirata alle Flat Track, utilizza come base il Roadster 1200. Spiegano dalla H-D Parma: ''È stato scelto di montare anche al posteriore un cerchio da 19'' come quello originale montato anteriormente. Il manubrio è quello usato originariamente sul modello 883 R, il serbatoio è quello del modello Forty-Eight opportunamente rivisto per motivi estetici e per aumentarne la capacità. Sono stati inoltre utilizzati ammortizzatori Screamin Eagle Piggyback, coperchio anticipo accensione e accesso frizione della collezione Rail, manopole Get-A-Grip, filtro Screamin Eagle Stage I e tappo serbatoio a incasso''.



Infine la Unbroken, realizzata utilizzandocome base una FXDR114. Dalla H-D Golden Hills Arezzo chiariscono: ''Accesa vernice dei cerchi, dettagli della grafica del serbatoio.



Materiali sofisticati come lo scarico e il kit Stage II Torque Screamin'Eagle accentuano ulteriormente l'anima tutta grinta della moto frutto della creatività del Custom King di H-D Golden Hills. Molti gli accessori Harley-Davidson Genuine proposti a catalogo ma anche diverse parti costruite in officina per rendere unica questa special''.