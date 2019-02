L'1/3 in vigore anche gli incentivi per le moto elettriche

"Auspichiamo un avvio nei tempi prestabiliti, perché ritardi e incertezze rischiano di bloccare il mercato e di rendere meno efficace una misura che si annuncia positiva". Lo ha detto Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, in merito all'attuazione della normativa sugli incentivi per l'acquisto di veicoli a due ruote elettrici e auto a basse emissioni.

"A meno di 24 ore della formale entrata in vigore - sottolinea Dell'Orto - le Case costruttrici e importatrici, i concessionari e i potenziali acquirenti non sanno ancora come muoversi. La copertura economica per le due ruote è prevista solo per il 2019: già due mesi sono passati e visto l'approssimarsi della bella stagione, l'attesa sul mercato è molto alta per una misura che stimiamo possa generare un incremento di almeno il 50% dei veicoli elettrici, che rientrano nei limiti imposti dagli incentivi".