Harley Davidson e Ibm si alleano per rivoluzione su 2 ruote

IBM e Harley Davidson si alleano per trasformare l'esperienza sulle due ruote grazie alle tecnologie Cloud, Internet of Things e all'Intelligenza Artificiale. Le tecnologie di IBM consentiranno di cambiare radicalmente il modo in cui Harley-Davidson collega i motociclisti alle loro motociclette, rendendo i conducenti in grado di controllare i dati vitali della loro moto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Le informazioni disponibili includono funzionalità quali autonomia, stato della batteria e livello di carica. È previsto anche il potenziamento della sicurezza: viene inviato sul cellulare un avviso se la moto è stata urtata, manomessa o spostata. L'assistenza per il veicolo rubato abilitata tramite GPS garantisce la localizzazione della moto in caso di furto.

Infine, è stato realizzato il potenziamento dei servizi che consente al motociclista di ricevere promemoria sui prossimi requisiti relativi ai tagliandi della moto e altre notifiche di assistenza. La partnership con Harley Davidson fa seguito al recente annuncio di IBM relativo a nuove offerte per guidare le imprese verso il cloud ibrido. La rivoluzione arriverà con la prima motocicletta elettrica di Harley Davidson, LiveWire. "LiveWire è una moto elettrica completamente connessa al cellulare. Avevamo bisogno di un partner capace di fornire soluzioni di mobilità in grado di soddisfare le crescenti aspettative dei motociclisti e di migliorare la sicurezza", ha dichiarato Marc McAllister, vice presidente di Harley-Davidson Product Planning and Portfolio.

"Con IBM abbiamo raggiunto l'equilibrio tra l'utilizzo dei dati per creare esperienze intelligenti e personali, e la salvaguardia della privacy e della sicurezza". "La prossima generazione di piloti Harley-Davidson richiederà un'assistenza cliente più coinvolgente e personalizzata", ha dichiarato Venkatesh Iyer, Vicepresidente, North America IoT and Connected Solutions, Global Business Services, IBM. "L'introduzione di funzionalità avanzate tramite IBM Cloud consentirà non solo di abilitare immediatamente nuovi servizi, ma fornirà anche una roadmap per il futuro".