Parte Niken tour con tappe in tutta Italia

Le Yamaha Niken e Niken GT partono per un tour in tutta Italia affinché appassionati e curiosi possano testarle e provare le sensazioni di guida e il brivido in piega. La moto a tre ruote Yamaha è pronta per affrontare chiunque abbia voglia di macinare un po' di chilometri alla scoperta di cosa significhi guidare quella che rappresenta una vera e propria rivoluzione. Dotata dell'innovativa tecnologia Leaning Multi-Wheel e di forcelle rovesciate a doppio stelo, Niken è costruita per offrire la più straordinaria esperienza di percorrenza in curva, insieme ad una confidenza superiore del pilota in tutte le condizioni. Grazie a una superficie di contatto più ampia tra le ruote e la strada, le due ruote anteriori "leaning" assicurano un grip più elevato all'anteriore, che si nota soprattutto in curva e in frenata. Il Niken Tour apre i battenti a Palermo, il 16 e 17 febbraio per poi proseguire e risalire lo "stivale". Ciascun appuntamento, gestito con il supporto delle Concessionarie Ufficiali prevede l'attività dalle 10:00 alle 16:00, con sessioni della durata di 1 ora e 30 minuti così articolata: i primi 30 minuti di training, gestiti da un referente di Yamaha Motor che spiegherà tutte le caratteristiche della Niken; a seguire il test ride su strada. In ogni giornata si terranno 6 turni di prova in totale. Sul sito www.yamaha-motor.it si può consultare il calendario, avere informazioni e prenotare il proprio test ride.