A Milano nasce il piccolo bosco 'Yamaha TreeCity'

Sono stati piantati a Milano, in zona Feltre, ai Giardini Lucarelli gli alberi donati da Yamaha Motor al Comune, portando a conclusione la fase finale del progetto TreeCity.



L'iniziativa, che ha come finalità una 'campagna di forestazione cittadina', vede protagonista l'omonimo scooter a tre ruote del marchio del diapason.



"La nostra iniziativa è la testimonianza di come Yamaha faccia parte della quotidianità dei singoli, attraverso la passione, la mobilità individuale e azioni concrete mirate sempre a supportare la qualità di vita e un futuro sostenibile" - dichiara Andrea Colombi, country manager Yamaha Motor - "Abbiamo trovato la grande collaborazione del Comune di Milano, con una spiccata sensibilità per le politiche legate al verde pubblico e al benessere dei cittadini, e stiamo lavorando per sviluppare anche con altri enti italiani progetti simili che rientrano nella Corporate Social Responsability".



"Ringrazio Yamaha Motor per questo dono, esempio di come dalla sinergia tra pubblico e privato possano nascere progetti sostenibili e utili per la collettività - ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran - A Milano abbiamo oltre 450mila alberi, un dato che è in continua crescitaanche grazie al contributo di cittadini, associazioni e aziende che collaborano a rendere la nostra città più verde e vivibile". Il progetto TreeCity era stato presentato in occasione della scorsa edizione del Fuori Salone del Mobile, nel cuore del distretto di via Tortona.