Moto Guzzi: avviata produzione della V85 TT

Moto Guzzi V85 TT è ufficialmente entrata in produzione a Mandello del Lario (LC), segnando così il ritorno del marchio dell'aquila nel mondo dell'enduro da turismo. Ampio l'interesse suscitato alla presentazione ufficiale tenutasi lo scorso settembre alla Moto Guzzi Open House, quando V85 TT venne mostrata nella versione definitiva, e il successo ottenuto ad EICMA 2018. In pochi mesi il portale dedicato, www.discoverv85.motoguzzi.com, è stato visitato da migliaia di motociclisti e appassionati. Moto Guzzi V85 TT è la prima classic enduro dedicata al turismo: nasce sulla base di una nuova piattaforma tecnica ed è spinta da un inedito motore da 80 CV e 80 Nm, un bicilindrico trasversale a V di 90° come da tradizione della Casa. Nel frattempo, sono oltre 8.000 i motociclisti da tutta Europa che si sono già prenotati per provare la moto in anteprima nei test ride che inizieranno a fine febbraio, quando la nuova Guzzi arriverà nei principali Motoplex e concessionari Moto Guzzi europei.[T] Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Austria i Paesi dai quali è giunto il maggior numero di richieste. E nei giorni scorsi è stato aperto anche pre-booking sul mercato americano. La dotazione di serie è premium, e comprende il comando del gas Ride by Wire Multimappa, l'ABS e il traction control. L'applicazione Moto Guzzi MIA permette di collegare lo smartphone alla strumentazione, ampliando notevolmente le funzioni. Vastissima infine la linea di accessori dedicata.