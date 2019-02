Moto: mercato Italia positivo, ma crescita frena a gennaio

Mercato delle due ruote ancora in crescita, in Italia, ma con percentuali contenute in confronto al gennaio dello scorso anno. Secondo i dati dell'Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, il totale del mercato italiano delle due ruote a motore (immatricolazioni più 50cc) arriva a 14.735 veicoli, pari al +3,3% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Ad aumentare i volumi sono le moto, con 6.586 unità, pari al +7,1%, mentre gli scooter si fermano a 6.959 vendite pari al +0,9%. Lieve flessione per i "cinquantini" con 1.190 registrazioni (-1,8%). "La partenza del 2019 presenta numeri positivi - osserva il presidente di Confindustria Ancma, Andrea Dell'Orto -, ma si indebolisce la domanda interna e anche le esportazioni soffrono.

Per riprendere il percorso virtuoso della ripresa, occorrono investimenti mirati sulle infrastrutture, un aggiornamento del Codice della Strada e un'attenzione alle caratteristiche di sicurezza d'uso da parte di chi utilizza le 2 ruote".