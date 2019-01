Torna l'Agnellotreffen, il motoraduno più alto delle Alpi

(ANSA) - CUNEO, 23 GEN - Sono oltre duemila, in arrivo da Mezza Europa, i centauri attesi da venerdì 25 a domenica 27 gennaio a Pontechianale, in alta Valle Varaita, nel Cuneese, per l'Agnellotreffen, il raduno motociclistico invernale più alto delle Alpi Occidentali.



La sesta edizione vivrà i momenti salienti sabato pomeriggio, alle 18.30 con la parata fino a Chianale, a 1.800 metri di quota, il punto più alto raggiungibile in inverno verso il Colle dell'Agnello, alle spalle del Monviso. Dalle 20, cena e festa rock. Il campo base sarà allestito a bordo lago, con le tende.



Nel 2014, alla prima edizione, nata da un gruppo di amici motociclisti, parteciparono 16 equipaggi, ma il raduno invernale divenne subito un "must" tra i centauri, tanto da richiamare oggi motociclisti da tutta Europa.(ANSA).





