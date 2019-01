Motor Bike Expo Verona chiude a 170 mila visitatori

Bilancio da record per l'11/a edizione di Motor Bike Expo, il salone internazionale dedicato alle due ruote che si è chiuso ieri sera a Verona. In quattro giornate la rassegna ha raggiunto i 170 mila visitatori, migliorando il risultato dell'edizione 2018.

Gli appassionati hanno preso d'assalto gli otto padiglioni, per circa 80 mila metri quadrati di superficie espositiva e oltre 20 mila di aree esterne, che hanno ospitato gare ed esibizioni. Interesse sia per la produzione di serie sia per l'universo delle personalizzazioni, i modelli 'custom'. Al successo hanno contribuito la serie di presentazioni - alcune in anteprima assoluta - di moto, iniziative, campionati e raduni, oltre al primo esperimento di apertura prolungata, effettuato il sabato sera.

"Motor Bike Expo - ha osservato Maurizio Danese, presidente di Veronafiere - chiude un'altra edizione all'insegna della crescita. L'apertura del giovedì è stata confermata anche quest'anno e si sta caratterizzando come giornata b2b per gli operatori, mentre gli appassionati hanno apprezzato molto la novità della serata di sabato. Il salone ha trovato in Veronafiere il partner e il contesto ideale per diventare evento internazionale, leader del settore, e continueremo a lavorare su questa strada per svilupparne le ulteriori potenzialità - ha concluso - sempre insieme agli ideatori e organizzatori del format, Francesco Agnoletto e Paola Somma".

Agnoletto ha sottolineato che "dopo 25 anni di attività in questo settore, aggiungere ancora numeri è motivo di enorme soddisfazione. Come ho già avuto modo di dire, quando abbiamo iniziato mai mi sarei immaginato di poter arrivare a risultati simili. Per questo continueremo a lavorare come abbiamo fatto finora per far crescere le nostre iniziative sia sotto il profilo della qualità che della loro consistenza".