Yamaha protagonista al Motor Bike Expo di Verona

Con l'esposizione dei modelli principali della sua gamma, a partire dalle sport heritage, con il debutto di una spettacolare custom e con il via al casting tra la gente comune per la ricerca del pilota ufficiale da schierare nello Swank Rally di Sardegna Classic 2019, Yamaha Italia punta al ruolo di protagonista al Motor Bike Expo.

La rassegna delle due ruote, in programma presso i padiglioni della fiera internazionale di Verona, si è aperta questa mattina e si concluderà domenica 20 gennaio.

Oltre a iniziative collaterali, concorsi e premi è poi prevista la presenza allo stand della Casa dei Tre diapason dei piloti del Mondiale Superbike Marco Melandri e Sandro Cortese. Con loro ci sarà Alessandro Botturi, campione dell'Africa Eco Race.

All'installazione V15 del padiglione 6, la Filiale del Costruttore nipponico espone numerose moto e sccoter, tra cui le nuove MT-10, MT-10 SP, MT-09, MT-09 SP, MT-07, MT-03, MT- 125, XV950R, SCR950, XSR900, XSR700.

Nell'area dedicata al mondo Faster Sons, da citare tra le altre la XSR700 XTribute, la XT500 e la Nove, quest'ultima è una proposta custom realizzata su base XSR900 dalla concessionaria D&G Motorsport di Rimini e Carpi, che mette in evidenza le caratteristiche del modello, sottolineandone la personalità.

"Questa moto - chiariscono da Yamaha Italia - inaugura il progetto 'Faster Sons Garage' che mira a riconoscere la capacità e il talento dei concessionari ufficiali nel customizzare le motociclette Sport Heritage, interpretando e realizzando il sogno di ciascun cliente. Tutto grazie a un pacchetto 'su misura' che non intacca le quote ciclistiche del prodotto originale. D&G rappresenta il primo concessionario in Italia che potrà fregiarsi di questo riconoscimento. La lista dei Faster Sons Garage, man mano che si comporrà e sarà disponibile sul sito ufficiale Yamaha".

Per quello che, infine, riguarda gli scooter da segnalare l'esperimento Cortex Tricity "un modello - chiariscono dalla sede - customizzato per chi vuole esprimere la propria vocazione green attraverso un mezzo dal forte impatto visivo. Anche questo prototipo è stato realizzato dalla designer e installatrice car wrapping e interior design Ilenia Dal Monte".