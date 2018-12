Ducati, nascerà parco tematico in Cina

Un'area tematica targata Ducati nascerà in Cina: l'accordo è stato annunciato dal gruppo di Hong Kong 'Lai Fung', che sta sviluppando una grande area di turismo e divertimento a Hengqin, vicino a Macao, nel Sud del paese. Lo scrive l'edizione bolognese di Repubblica. Si tratta di un accordo di licenza con cui Ducati consente l'utilizzo del marchio agli sviluppatori del parco, che verrà però seguito nella sua nascita anche dagli ingegneri dell'azienda bolognese, per essere sicuri che lo spirito ducatista venga rispettato.

Ducati conta di espandere la conoscenza del proprio marchio su un mercato, quello cinese, che vale già oggi circa il 6% delle 55mila moto prodotte ogni anno dall'azienda bolognese.

Un'esperienza parallela a quella, di carattere più ludico, già partita a Mirabilandia, alle porte di Ravenna, dove un'intera area del parco giochi verrà dedicata alle Rosse di Borgo Panigale, con giostre a tema ed esibizioni dei piloti su un'area complessiva, tra coperto e scoperto, di 35mila mq. La prima pietra è stata posata nel luglio scorso e l'apertura ufficiale dovrebbe avvenire in primavera. L'apertura del Ducati center in Cina è prevista invece tra fine 2021 e l'inizio del 2022. Il centro dovrebbe coprire un'area di almeno 4.500 mq, spiega la società Lai Fung annunciando l'accordo, e offrire esperienze di guida e gara, esibizioni esclusive targate Ducati e negozi ufficiali a marchio.

"Con una platea di fan che cresce rapidamente tra gli amanti delle due ruote cinesi - spiega l'ad di Ducati, Claudio Domenicali - siamo lieti di portare il nostro marchio ancora più vicino a chi condivide una passione per lo stile, l'eleganza e la performance". L'obiettivo è far conoscere il marchio italiano all'estero e promuovere lo stile di vita 'ducatista' in uno dei mercati a più forte crescita del mondo, quello cinese. Sulla stessa strada, sottolinea Repubblica, si è messo anche Fico Eataly World, che sta lavorando con un partner cinese per replicare in piccolo il parco agroalimentare bolognese.