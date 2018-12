Check-up invernale e abbigliamento tecnico da BMW Motorrad

Sino a fine febbraio i motociclisti possessori di una BMW potranno sottoporre la propria moto a un check-up invernale a condizioni agevolate. In contemporanea all'undicesima edizione del programma di manutenzione "Long Life Care", la Casa dell'Elica lancia 'Winter campaign" che offre l'opportunità di acquistare abbigliamento tecnico adatto alla 'brutta stagione' e, per determinati livelli di spesa, prevede l'omaggio di un casco BMW Motorrad o di un navigatore satellitare portatile della Garmin.

"Arriva il periodo dell'anno più freddo - sottolineano dalla Filiale di San Donato Milanese del gruppo tedesco -, quale momento migliore per dedicarsi alla manutenzione della fedele compagna di tante avventure passate? 'L'estate è per la passione, l'inverno per il vero amore': con questo messaggio BMW Motorrad si rivolge a tutti colori che vogliono dedicare attenzioni alla propria moto o al proprio scooter nel momento di cosiddetta bassa stagione".

Nel dettaglio delle due iniziative, con "Long Life Care", valida sino al 28 febbraio, il Costruttore propone un'attenta manutenzione, accompagnata da uno sconto del 20% sul costo degli eventuali pezzi di ricambio. La campagna è valida per tutte le moto del Marchio con più di tre anni di età, quindi immatricolate prima del 31/12/2015. E' aperta, inoltre, anche per i mezzi più giovani che però abbiano percorso più di 30.000 chilometri. I controlli includono la sostituzione del filtro e dell'olio motore e una serie di servizi denominati "Extra Care".

Con "Winter campaign", viene offerta l'opportunità di acquistare in promozione i capi della linea di abbigliamento invernale BMW Motorrad 2018/2019 della gamma Ride: dalle tute ai completi, dagli stivali ai vari accessori: in caso di spesa superiore ai 1.400 euro è previsto, appunto, l'omaggio all'acquirente, a sua scelta, di un casco BMW Motorrad o di un navigatore satellitare portatile della Garmin.