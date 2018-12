Scooter Yamaha Treecity all'asta per fini benefici

Yamaha ha destinato alla vendita per fini benefici il Treecity, uno scooter speciale realizzato in un pezzo unico per essere protagonista alla Design Week 2018. Si tratta di un esemplare modificato del Tricity, personalizzato con una livrea ispirata alla natura. Il mezzo è stato messo all'incanto in un'asta 'online', avviata lo scorso 17 dicembre, che si concluderà il 9 gennaio: il ricavato dell'operazione sarà impiegato per la piantumazione di nuovo verde e alberi nei giardini Lucarelli di Milano e, tramite la Onlus Solidarmondo, per la costruzione per scopi agricoli di un pozzo d'acqua nel Togo.



Realizzato tramite la tecnica del wrapping, che prevede l'applicazione sulla carena di una pellicola adesiva colorata, il Treecity viene proposto sul sito specializzato www.charitystars.com, con una base d'asta di 5.000 euro.



L'esemplare donato da Yamaha è, appunto, lo stesso che durante la scorsa Design Week è stato esposto nella Green House di Vanity Fair, in Via Tortona. "Dal forte impatto visivo - sottolineano sul sito d'aste - è stato pensato per essere allo stesso tempo fashion e sostenibile, con una livrea costituita da una texture green palm di un materiale a basso impatto ambientale, coerente con l'iniziativa. La pellicola è priva di PVC e ha una micro tecnologia invisibile per il rilascio dell'aria".



In merito all'iniziativa, Andrea Colombi, country manager del brand nipponico per l'Italia, chiarisce: "Yamaha è da sempre attenta alle esigenze delle persone. In questa ottica, oltre a soddisfare le esigenze di mobilità individuale, con diverse soluzioni, mette in atto una serie di attività mirate a creare una qualità di vita migliore e che risponda alle necessità concrete di ciascuna realtà".