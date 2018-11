Moto, via countdown per 4/a edizione '8 delle Langhe'

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Quattro tappe da 200 km ciascuna, da percorrere in altrettanti giorni in un evento di regolarità in una delle zone più belle del mondo. Un percorso a forma di 'quadrifoglio' che si dipana nel basso Piemonte tra le colline delle Langhe, le rocche del Roero e i pendii delle Alpi Marittime, passando su alcune delle più belle e famose strade d'Italia. È questa la ricetta della manifestazione '8 delle Langhe - Trofeo Dario Sebaste' che dopo il successo delle tre edizioni precedenti torna alla fine dell'estate 2019, confermando un format ormai consolidato che prenderà il via giovedì 29 agosto per concludersi domenica primo settembre. Dal centro di Cherasco, in provincia di Cuneo, partiranno sessanta motociclette di altissimo valore storico guidate da altrettanti piloti determinati a vincere un trofeo dove la precisione è fondamentale. La manifestazione prevede controlli orari e prove speciali durante il percorso, con una media imposta di 30 km/h. Le motociclette ammesse devono essere costruite prima del 1980 e la finestra delle iscrizioni per candidare le moto all'edizione 2019 sarà aperta dal 14 gennaio al 31 marzo 2019 sul sito ufficiale della manifestazione. I partecipanti attraverseranno paesaggi incantevoli, tra i vigneti delle Langhe, il Roero, le Alpi Liguri e la Riviera Ligure. Durante ogni tappa sono previste soste di elevata qualità a tema eno-gastronomico in località selezionate. Le moto che parteciperanno verranno selezionate, come da tradizione, a insindacabile giudizio della Direzione di Manifestazione e suddivise in tre categorie: Sidecar, Moto fino a 350cc, Moto oltre i 350cc.



Lunga la lista delle moto che hanno preso parte alle scorse edizioni: dalle BMW boxer degli anni Cinquanta, alle Gilera Saturno del Dopoguerra, passando per le Honda CB Four che hanno cambiato la storia del motociclismo, senza dimenticare le Ducati, le MV Agusta e le Norton, ma soprattutto le Moto Guzzi. Ad organizzare la manifestazione tredici appassionati che hanno fondato 25 anni fa un club per la salvaguardia e la diffusione del collezionismo di moto d'epoca nella loro terra, il Roero. Gli 'Amici Vecchie Moto' nascono con Giovanni Chiavazza alla presidenza, poi con Adriano Marcomini e con l'attuale presidente Maurizio Agosto. La voglia di organizzare un raduno nel Roero, con epicentro a Sommariva Bosco ha portato alla creazione del trofeo 'Il Podio', che si snoda nelle colline del Roero.





