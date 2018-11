Yamaha cerca piloti per il Deus Swank Rally di Sardegna

Yamaha Italia cerca piloti fuori dai soliti schemi da iscrivere alla prima edizione del Deus Swank Rally di Sardegna, manifestazione offroad sui generis, in cui i centauri si misurano da soli i tempi di percorrenza delle varie prove speciali. Una competizione in cui si può gareggiare sia con moto storiche (immatricolate prima del 31 dicembre 1999) sia con modelli contemporanei, ma sempre con puro spirito di lealtà sportiva. Si può partecipare anche a livello non competitivo, quindi senza riscontri cronometrici e relative classifiche. La Casa dei Tre diapason che è tra i principali sponsor del rally, sarà iscritta con una special di cui, al momento, non è stato ancora deciso il nome del pilota. Per rendere più interessante la ricerca del 'casco' da schierare, la Filiale organizzerà una sfida tra un Vip del motociclismo e quattro centauri comuni. Nel corso della presentazione dell'evento, Andrea Colombi, country manager di Yamaha Italia, ha anticipato i contorni di questo particolare contest: "Sarà una sfida fra cinque eroi. Chi vincerà guiderà per noi al Rally di Sardegna una special realizzata da Deus Ex Machina". Questo particolarissimo rally è in programma dal 18 al 21 maggio 2019. Prevede una tappa di avvicinamento con partenza dal circuito di Monza e arrivo a Genova. Il via in autodromo sarà dato nell'ambito della manifestazione The Reunion, che ogni anno vede la partecipazione di oltre diecimila persone. Dopo l'ingresso nella città ligure e il trasferimento in Sardegna in traghetto dell'intera carovana, con assistenza al seguito, si disputeranno le tre prove speciali sull'isola. Il primo giorno si andrà da Alghero a Gavoi Lago di Gusana, il secondo da Gavoi a Olbia, il terzo da Olbia a Porto Torres. Ognuna della tappe avrà una lunghezza compresa fra i 200 e i 230 km.