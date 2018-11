Per la Ducati 1299 Panigale R è tempo di Final Edition

Carena tricolore e un bicilindrico superquadro capace di erogare 209 Cv di potenza massima, con la Final Edition la Ducati si prepara a concludere la produzione della 1299 Panigale R. Destinata a un probabile futuro collezionistico, questa versione speciale dedicata al propulsore che ha scritto pagine indelebili del Campionato Mondiale Superbike, sarà costruita in 1.299 unità, numero che coincide con la cilindrata del motore che monta e che celebra.



Moto con prestazioni racing omologata per uso stradale, la "Final Edition" è stata sviluppata dagli ingegneri dell'azienda emiliana in collaborazione con i tecnici della Ducati Corse.



Nasce intorno a una telaio compatto con struttura monoscocca che integra l'airbox, a tutto vantaggio del peso complessivo, contenuto in soli 179 kg. La ciclistica prevede sospensioni meccaniche della Ohlins. Il cannotto di sterzo ha un angolo di 24 gradi. Il suo cuore è il motore superquadro derivato dalla 1299 Superleggera che, appunto, eroga 209 Cv a 11.000 giri al minuto e 142 Nm di coppia a 9.000 giri/minuto. Da Borgo Panigale sottolineano: "Adotta un albero motore alleggerito con perno di biella maggiorato dotato di pastiglie di equilibratura in tungsteno e le bielle, come le valvole di aspirazione e scarico, sono in titanio. I due pistoni, da 116 mm di diametro, hanno due soli segmenti come sui motori Superbike e scorrono su canne cilindri in acciaio. Sofisticato e leggero è anche l'impianto di scarico completo Akrapovič, realizzato interamente in titanio, con doppio silenziatore alto (omologato Euro 4) e lo stesso layout della Panigale R che ha appena concluso la sua storia nel Campionato Mondiale Superbike".



In consegna in questi giorni presso i Ducati Store, la moto è dotata di sofisticata elettronica di ultima generazione (ABS Cornering, Wheelie Control EVO, Traction Control EVO, sistema Engine Brake Control), viene consegnata con tre set up di gestione dei sistemi di bordo preimpostati (Race, Sport e Wet) che possono essere modificati e personalizzati, in base alle preferenze del pilota. Ogni esemplare è accompagnato da un certificato di autenticità.