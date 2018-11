Aprilia RSV4 Factory per vivere le emozioni del Gran Premio

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Aprilia RSV4 è da sempre il punto di riferimento per sportività e prestazioni, il migliore esempio di quanto sia possibile realizzare attingendo dalla esperienza di un Reparto Corse vincente come quello di Aprilia che ha conquistato 54 titoli iridati, 7 dei quali ottenuti nel campionato mondiale SBK. Competenze nate in pista e trasferite nel prodotto di serie, per regalare a tutti le stesse emozioni delle motociclette confezionate da Aprilia Racing.



Aprilia RSV4 1100 Factory - l'ultimo step di questa linea evolutiva presentato ad EICMA 2018 - vanta performance eccezionali abbinate a una ciclistica da corsa e a un pacchetto di controlli elettronici entrambi ulteriormente evoluti.



Coerentemente all'esclusività di questo modello, il Centro Stile di Aprilia ha lavorato per rendere RSV4 1100 Factory unica e riconoscibile anche dai colori e dalla cura dei dettagli. Gli accostamenti cromatici puntano a esaltare l'esclusività dei materiali nobili come il carbonio (del parafango anteriore, dei fianchetti, della protezione dello scarico e delle appendici aerodinamiche), a contrasto con la finitura in titanio del terminale omologato Akrapovic, tonalità ripresa dai cerchi in alluminio forgiato. Viste le i prestazioni raggiunte da RSV4 1100 Factory, Aprilia introduce per prima su una superbike di serie le appendici aerodinamiche sulla carenatura, grazie proprio allo sviluppo fatto da Aprilia Racing nel prototipo RS-GP, dalle quali derivano. La particolare forma studiata in galleria del vento e l'inclinazione con cui sono montate sfruttano la pressione verso il basso dell'aria incanalata, consentono alle winglets di aumentare la stabilità alle alte velocità, contribuendo a diminuire la tendenza all'impennata in uscita di curva e aumentando al contempo la stabilità nelle staccate violente. Con l'introduzione di RSV4 1100 Factory, Aprilia rende disponibili prestazioni degne di un Gran Premio. Dopo aver raggiunto in configurazione omologata di serie nel 2017 la soglia dei 201 Cv, il V4 di Aprilia arriva ad una nuova svolta evolutiva, aumentando la cilindrata fino a 1078 cc. Questa modifica è stata deliberata sulla base dell'esperienza e degli ottimi riscontri di critica e pubblico già ottenuti con tale soluzione su Tuono V4. La centralina Magneti Marelli 7SM ECU ha una nuova mappatura specifica, con una gestione del limitatore posto a 13.600 giri. La potenza massima sale così a 217 Cv con una coppia massima che arriva a toccare un valore massimo di 122 Nm a 11.000 giri. La nuova Aprilia RSV4 1100 Factory beneficia infine di una calibrazione più fine e adatta alle rinnovate prestazioni del suo pacchetto di controlli elettronici APRC.



Grazie alle competenze tecniche acquisite da Aprilia nelle competizioni, anche RSV4 Factory è infatti l'unica superbike che permette di regolare la posizione del motore nel telaio, l'inclinazione del cannotto di sterzo, la regolazione del pivot del forcellone e l'altezza del retrotreno, oltre naturalmente alle sospensioni, proprio come una vera moto da corsa. Anche l'impianto frenante ha beneficiato di importanti aggiornamenti: le pinze anteriori Brembo Stylema©, più leggere ed efficaci, prendono il posto delle M50 e sono dotate ora di pastiglie dal coefficiente di attrito più performanti. Il peso in ordine di marcia con serbatoio pieno di RSV4 1100 Factory si attesta a 199 kg, grazie all'introduzione del nuovo terminale di scarico in titanio Akrapovic e della nuova leggerissima batteria al litio Bosch. (ANSA).