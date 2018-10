Eicma 2018, 1.200 espositori da 42 Paesi

MILANO - Oltre 1200 espositori da 42 Paesi, in 6 padiglioni e aree esterne con piste per le gare e le prove. Sono i numeri della 76/a edizione di Eicma, Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo e accessori, che si aprirà dal 6 all'11 novembre a Fiera Milano di Rho, presentata oggi al grattacielo della Regione dal presidente di Eicma Andrea Dell'Orto e dal presidente della Lombardia Attilio Fontana. "Vediamo strade che ancora non esistono", è il suggestivo slogan di questa edizione di Eicma che si muoverà tra ragione e passione mettendo insieme novità, tecnologie, soluzioni per una mobilità sempre sostenibile, e la passione per i motori che porteranno in fiera centinaia di migliaia di appassionati, oltre agli operatori professionali.



"La moto sarà sempre una passione, un modo di essere - ha detto il presidente Fontana -, ma è anche un comparto industriale importante del nostro territorio con marchi che hanno fatto la storia". "Eicma è la fiera più importante al mondo e punto di riferimento per un settore che sta andando molto bene col più 5,1% di immatricolazioni a fine settembre. La due ruote poi indica strade che secondo noi sono una soluzione fondamentale per una mobilità del futuro", ha concluso Dell'Orto.