Uber cambia, punta su bici e scooter invece che su auto

Uber scommette sulle bici e sugli scooter elettrici: saranno preferiti alle auto nel lungo termine. Lo afferma in un'intervista al Financial Times l'amministratore delegato dell'app per auto conducente, Dara Khosrowshahi, ammettendo che nel breve periodo l'iniziativa avrà un impatto sui conti della società, che lo scorso anno ha perso 4,5 miliardi di dollari.

"Durante le ore di punta non è efficiente" per un'auto trasportare una persona per 10 isolati: "possiamo cambiare in modo che sia una vittoria per i clienti, una vittoria per le città - spiega Khosrowshahi -.



Finanziariamente nel breve termine potrebbe non essere esattamente una vittoria per noi, ma da un punto di vista strategico riteniamo sia quello che vogliamo fare guardando avanti".