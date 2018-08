ROMA - Gli inglesi di Auto Trader hanno assegnato alla Ducati Panigale V4S il titolo di 'Best bike of the Year'. La Rossa ha così trionfato nella classifica generale redatta dalla più grande piattaforma digitale britannica per la vendita di auto e moto, vincendo anche la classifica 'Best sports'. Tra le moto premiate nelle 12 classifiche stilate dal team del sito, quotato alla borsa di Londra, che ogni mese attrae oltre un milione di visitatori solo per le due ruote, di cui pubblica circa 20mila annunci di vendita, c'è una seconda italiana: si tratta dell'Aprilia SX125, prima tra le offerte per i giovani, come 'Best A1'.



In questa quinta edizione del premio, diventato in pochi anni particolarmente importante nel Regno Unito sia per la popolarità Oltremanica dei giudici, fra cui figura anche l'attore Andrew Shim, sia per i volumi di traffico Internet che registra il portale, la Panigale ha trionfato sui 36 modelli in lizza di 16 Costruttori con votazione unanime. Stile, praticità, performance, tecnica, costi di gestione, rivendibilità sono state le voci oggetto d'esame. Per la casa emiliana si tratta del terzo riconoscimento di Auto Trader, dopo il 'Best rétro' e il 'Best middleweight' conquistati in passato dalla Scrambler 1100 e dalla Monster 821.