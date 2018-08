Maxi raduno a Salsomaggiore per i 70 dell’Ape Piaggio

ROMA - E' iniziato il conto alla rovescia per Euro Ape 2018, il maxi raduno internazionale che il 20-21 settembre celebrerà a Salsomaggiore Terme (PR) i 70 anni dell'iconico veicolo a tre ruote della Piaggio. Nell'occasione, la Casa di Pontedera ne presenterà la nuova versione 50, che monta un motore in regola con i parametri Euro4 sull'inquinamento. Nato nel 1948 come trasformazione della Vespa, grazie all'aggiunta di un cassone appoggiato su un asse posteriore a due ruote, l'Ape ha accompagnato nel Dopoguerra il boom economico italiano, è stato prodotto in innumerevoli varianti merci e passeggeri per un totale di 2,5 milioni di esemplari. A suo agio sia come mezzo da lavoro sia come veicolo snob, è stato guidato da Vip e campioni dello sport come Valentino Rossi ed è diventato un simbolo stesso del Paese in tutto il mondo, dove ancor oggi viene venduto. La produzione attuale è localizzata in due impianti: uno in Italia e uno in India.



Per Euro Ape 2018 sono attesi nella cittadina termale emiliana mezzi storici e moderni provenienti da tutto il continente. Il programma prevede l'apertura dei festeggiamenti venerdì 21 settembre, con l'ingresso in centro della carovana degli equipaggi del tour "Apeggiando per l'italia". Punti di ritrovo privilegiati dei partecipanti saranno l'Ape Village e l'Ape Club Lounge, aperti dal mattino di sabato 22. La kermesse è organizzata da Ape Club d'Italia e da Piaggio Veicoli Commerciali. Per partecipare ci si può iscrivere online sul sito dedicato www.temperino.it/euroape. Il costo è di 60 euro a persona, cifra che comprende vari pranzi/cene, kit di benvenuto e benefit di diverso tipo. Obbligatoria la quota club (15 euro per il primo anno). I punti di consegna per l'eventuale trasporto in loco del mezzo con bisarche, operazione per cui viene richiesto un contributo simbolico di 10 euro, saranno individuati presso alcuni concessionari italiani e verranno indicati a breve.