Si aggiorna la gamma Bmw Motorrad Model Year 2019

ROMA - Dal prossimo agosto tutti i modelli Bmw Motorrad nella nuova configurazione Model Year 2019, che prevede una serie di innovazioni, come gli indicatori di direzione 'comfort' per una maggiore facilità d'uso e un superiore livello di sicurezza. Questa novità - che prevede la disattivazione della segnalazione a seconda della velocità della moto e non più su tempo o distanza prefissati - sarà inclusa nell'equipaggiamento standard della maggior parte dei modelli Bmw Motorrad ad esclusione di C 650 Sport, C 650 GT, G 310 GS, G 310 R, F 800 R, F 800 GT, S 1000 RR e S 1000 R. Migliora anche l'App Bmw Motorrad Connected che con il debutto della versione 1.6, offrirà funzioni aggiuntive e altre modifiche proposte dalla comunità degli utilizzatori (ne è un esempio la funzione 'winding road' per scegliere le strade panoramiche più gradite dal mondo delle due ruote) Le mappe digitali saranno completamente riviste e si baseranno sulla navigazione ottimizzata per motocicli da parte di TomTom. Per utilizzare le nuove funzioni, tutti i clienti Bmw Motorrad potranno aggiornare l'App all'inizio di agosto e scaricare gratuitamente le nuove mappe. Tra le altre novità 2019 debuttano nella G 310 R una verniciatura Rosso Racing e quella HP Motorsport (bianco perla metallizzato con scritta HP), così come sono inedite le proposte dei colori per C 400 X e C 650 Sport, C Evolution, S 1000 R e S 1000 XR. Nella C 650 GT sarà possibile disattivare il Side View Assist tramite il menù di impostazione sul pannello degli strumenti. Nella S 1000 RR debutta come optional la batteria HP con batterie agli ioni di litio a lunga durata che permette una riduzione del peso di circa 2 kg. Novità di serie nelle K 1600 GT, K 1600 GTL, K 1600 B e K 1600 Grand America. (oltre alla cartella colori) è invece l'Hill Start Control Pro (HSC Pro) che si attiva automaticamente quando i freni sono utilizzati da fermo per un secondo su una pendenza di almeno +/- 5%. Per la K 1600 GTL Bmw Motorrad prevede inoltre un nuovo stile Elegance con verniciatura Pollux metallizzato, staffe cromate sul parafango anteriore, deflettori cromati antiscivolo e coperchio vano portaoggetti rifinito in Monolith metallizzato opaco. Le K 1600 B e K 1600 Grand America sono inoltre caratterizzate dalla riduzione dell'altezza di 30 mm del sedile standard che si posiziona ora a 750 mm (il sedile basso non è più disponibile) mentre il sedile alto è disponibile come optional o accessorio opzionale (altezza del sedile 780 mm).



Nuovo nella K 1600 Grand America l'altoparlante aggiuntivo con amplificatore per sistema audio posteriore nel topcase come equipaggiamento opzionale. Per i modelli R nineT, R nineT Scrambler, R nineT Pure e R nineT Racer, Bmw Motorrad ha previsto ora la luce del freno Dynamic, una novità che si ritrova con i MY 2019 anche nelle F 750 GS e F 850 GS.