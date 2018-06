Il mondo Ducati torna per invadere il circuito di Misano

(ANSA) - BOLOGNA - Dal 20 al 22 luglio torna il grande appuntamento che Ducati regala ogni due anni al suo popolo: la World Ducati Week, grande raduno mondiale di tutti gli appassionati della rossa di Borgo Panigale. Il programma e le novità dell'edizione 2018, sono stati presentati alla stampa a Bologna dall'ad, Claudio Domenicali accompagnato dal pilota di Moto Gp, Andrea Dovizioso. "Ritorniamo al World Ducati Week belli tonici e carichi - ha detto Domenicali - E' bello arrivarci dopo che negli ultimi due anni abbiamo vinto tanto e nel momento migliore nella storia di questa marca. Sono dieci edizioni che facciamo festa, che ci troviamo insieme con i nostri appassionati e i loro beniamini che sono i piloti". In programma, oltre ai festeggiamenti per i 25 anni della moto Monster, la Race of Champions, la gara dei campioni che vedrà tutti i piloti Ducati, da Dovizioso e Lorenzo in giù, sfidarsi in un'amichevole tra le curve romagnole introdotti dal passaggio delle frecce tricolore.