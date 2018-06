Suzuki, al via evento V-Storm Hill Climb Tour 2018

ROMA - Suzuki lancia il V-Strom Hill Climb Tour 2018. Nei quattro weekend di luglio la casa di Hamamatsu darà infatti la possibilità a tutti i motociclisti di vivere un'esperienza a due ruote davvero mozzafiato e di testare in modo semplice e gratuito le V-Strom 650 XT e 1000 XT nel loro habitat naturale, su alcune delle strade di montagna più celebri e divertenti d'Italia.



Il Suzuki V-Strom Hill Climb Tour 2018 nasce per dare a tutti gli appassionati l'opportunità di toccare con mano le qualità delle V-Strom 650 XT e 1000 XT nelle condizioni ideali, ovvero sulle curve dei passi montani più amati d'Italia. In ogni località toccata dall'Hill Climb Tour, Suzuki allestirà un campo base in vetta al passo, dove chiunque potrà lasciare la propria moto e saltare in sella a una V-Strom. Da qui partirà il test ride che permetterà di affrontare il valico con le V-Strom 650 XT e 1000 XT e di scattare eventualmente una foto ricordo con loro e il tradizionale cartello del passo, da condividere taggando @suzukimotoitalia. Il tutto con il supporto e la guida dello staff messo a disposizione da Suzuki Italia. Tra le location scelte il Gran Sasso, il Piemonte e la Valle D'Aosta, la Lombardia con il Passo Gavia e le Dolomiti.



In ciascuno di questi appuntamenti sono previste otto sessioni di prova, ciascuna della durata di circa 40 minuti, con partenza fissata allo scoccare di ogni ora, dalle 10 alle 17.



Ogni volta i partecipanti al V-Strom Hill Climb Tour si muoveranno dietro un aprifila dell'organizzazione per affrontare in sicurezza il percorso individuato e per scoprire quali indimenticabili emozioni sappia regalare una V-Strom, specie nel grintoso allestimento XT.