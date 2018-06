ALD e Honda, accordo commerciale per la mobilità su due ruote

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Siglato un nuovo accordo commerciale tra ALD e Honda Moto, che prevede il coinvolgimento della rete dei concessionari ufficiali Honda moto che aderiscono al piano di offerta dei servizi di noleggio a lungo termine per le due ruote.



"Un grande passo per ALD che, forte di questa collaborazione con Honda, si conferma ancora una volta coerente con la mission primaria dell'azienda: tranquillità e guida zero pensieri.



Attraverso questa unione con la multinazionale giapponese sarà potenziato il canale 2W, che dal 2017 colleziona successi, come l'apertura dei 2W Store, primi punti vendita in Italia dedicati al noleggio di moto e scooter", dichiara Manolo Quaglia, manager ALD 2W Channel.



Soddisfatto anche William Armuzzi, 2W General Manager Honda Motor Europe Ltd. Italia: "Per un brand prestigioso come Honda, che in Italia è leader di mercato con un market share di quasi il 22%, raggiungere la propria appassionata clientela con le più evolute formule di distribuzione è un plus che va ad aggiungersi al già elevatissimo livello di customer satisfaction. Siamo quindi molto soddisfatti di avviare la partnership con ALD e siamo sicuri che saranno in molti, sia motociclisti che scooteristi, a saltare in sella ad una nuova Honda sfruttando tutta la praticità del canone tutto compreso".(ANSA).