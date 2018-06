Da Moto Guzzi serie speciale Limited della V7 III

ROMA - La Moto Guzzi ha scelto la variopinta cornice del raduno Wheels and waves di Biarritz per presentare la V7 III Limited, serie speciale prodotta in soli 500 esemplari, numerati, della sua ''settemmezzo''. La nuova interpretazione della Casa di Mandello del Lario sfoggia un design arricchito da cromature e utilizzo di materiali ''hi-tech'', come la fibra di carbonio e l'alluminio.



Il reveal della Limited è stato uno dei momenti clou della tradizionale manifestazione dedicata al connubio moto e surf che ogni anno si celebra nella cittadina francese: serbatoio cromato, ''fasciato'' nella parte superiore da una cinghia in cuoio nero, il simbolo dell'Aquila realizzato in una particolare finitura brunita, cerchi a razze e sella neri, quest'ultima con cuciture stile vintage, ne rendono unico l'aspetto.



L'originalità del suo look è esaltata dall'utilizzo della fibra di carbonio per i parafanghi e per i fianchetti laterali, dall'alluminio per il riser del manubrio, con il numero progressivo di produzione inciso al laser, e per il tappo per il rifornimento con serratura, ricavato dal pieno.



Già in ordinabile a 10.290 euro franco concessionario, questa variante della V7 III presenta, inoltre, le protezioni dei corpi farfallati del motore twin 750 in alluminio anodizzato nero e le teste cilindri con alette di raffreddamento fresate. In questo quadro di ricercatezza del dettaglio spicca il contrasto con l'essenzialità della strumentazione che prevede un singolo quadrante circolare, con scala del tachimetro analogica, e schermo digitale che fornisce le principali informazioni.