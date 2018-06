Oltre 3.000 Vespa da tutto il mondo a Belfast per maxiraduno

ROMA - Raduno bagnato, raduno fortunato, sotto un forte acquazzone ha preso il via a Belfast la dodicesima edizione dei Vespa World Days, l'evento più atteso dell'anno dagli appassionati di tutto il mondo dell'iconico scooter Piaggio.



Sono oltre tremila i fan iscritti a questa edizione 2018: provengono da 37 Paesi del pianeta con le loro amate due ruote, per celebrare le quattro giorni di feste, programmate nella capitale dell'Irlanda del Nord sino a domenica 17 giugno. Tempo permettendo, il numero dei partecipanti è destinato a crescere notevolmente nel corso del weekend con l'arrivo, atteso in massa, dei vespisti britannici. Nata nel 1946, la Vespa è stata un simbolo di numerose rivoluzioni culturali e musicali del Novecento, e proprio "in Inghilterra - ricordano da Pontedera -, sin dai primi anni '50 lo scooter italiano fu protagonista di molti movimenti giovanili, primo tra tutti quello dei Mods". Prodotta ininterrottamente da oltre settanta anni, sfornata in quasi diciannove milioni di esemplari, non smette mai di evolversi. La nuova gamma monta i moderni motori 125 cc e 150 cc di tipo iGet a 3 valvole sui modelli Primavera, Sprint e GTS. L'ammiraglia della gamma è proposta anche con un 300 cc.



Oggi nel mondo si contano 53 Vespa Club Nazionali associati al Vespa World Club, oltre a centinaia di Club locali, per un totale di circa 120.000 soci.



Dopo il Vespa Trophy, in cui gli iscritti all'evento mostrano con foto e timbri contenuti nei loro "travel book" tutte le tappe del viaggio percorso verso Belfast, oggi è previsto il Congresso Mondiale dei Vespa Club, assemblea che eleggerà il consiglio del direttivo destinato a rimanere in carica per i prossimi tre anni.