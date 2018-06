Un cocktail per festeggiare i 50 anni della Vespa Primavera

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Sulla strada della Dolce Vita, Via Veneto, il The Westin Excelsior Rome dedica ai primi 50 anni della Vespa "Primavera", un cocktail che mette in luce uno stile del bere miscelato in stile felliniano e un'esposizione temporanea di modelli di Vespa e Lambretta che hanno segnato la storia della Piaggio e il successo del film "Vacanze Romane". La mostra, organizzata in collaborazione con BiciBaci, sarà allestita nella hall dell'iconico albergo della Capitale dall'11 giugno all'11 luglio.



Attraverso un percorso divertente tra i vari modelli esposti, gli ospiti potranno ripercorre la storia dell'Italia degli anni '50, '60, 70' e la sua rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale. La società diventa sempre più animata e nasce una nuova idea di moderna mobilità, grazie alla creatività e al genio dell'ingegner Corradino D'ascanio, cui si deve la nascita della Vespa, presto simbolo del Made in Italy nel mondo.



Tra i sette modelli in esposizione, la famosa VESPA VN1T 125CC del 1953 "Farobasso", su cui Gregory Peck e Audrey Hepburn esploravano Roma nel pluripremiato film "Vacanze Romane"; la VESPA PRIMAVERA ET3 125 cc del 1968 e l'eclettica VESPINFERA VNB 1960, decorata a mano dalla giovane artista Giorgia Lattanzi, con preziosi mosaici che danno vita a scintillanti fiamme dal sapore dantesco, tema a cui si è ispirata per la sua creazione.



A fine percorso, si avrà la possibilità di scattare una foto ricordo su fondale di Fontana di Trevi, giocando con vari accessori, da cappellini a baffi e occhiali. Al bancone dell'Orum bar, la proposta di un aperitivo abbinato con il cocktail Cardinale, creato all'Excelsior nel 1950 dal mitico Barman Raimondo, ben presto diventato il drink della Dolce Vita.



