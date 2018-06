Ducati non si vende e resta asset strategico del Gruppo Audi

SHENZHEN (CINA) - Ducati non si vende e resterà uno degli asset strategici del Gruppo Audi. Lo ha detto oggi ad ANSA, a margine della presentazione del nuovo sport suv Audi Q8, Rupert Stadler CEO del Gruppo Audi. Sollecitato sulle indiscrezioni che davano come imminente la cessione della celebre Casa motociclistica di Borgo Panigale, Stadler ha detto ''Non ci sono rumors, Ducati resta e prosegue nel suo piano di sviluppo''. Il CEO del Gruppo Audi ha anche specificato che ''Ducati è impegnata nell'evoluzione tecnologica, compresa l'elettrificazione'' ma ha aggiunto che la priorità è ora ''quella di crescere nei mercati mondiali, aggiungendone anche nuovi''. In particolare Stadler ha ribadito ''l'ottimo andamento di Ducati in Cina'' dove il mercato e' in crescita e le due ruote ''non sono certo adatte alle grandi megalopoli, ma sono perfette per i week end di piacere''.