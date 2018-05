Moto, Honda rinnova gamma offroad introducendo 2 novità

ROMA - Honda Motor Europe rinnova la gamma offroad 2019, aggiornando i modelli di punta e introducendo due nuovi modelli nella famiglia CRF.



In particolare, CRF450R, bandiera tecnologica della gamma, e la versione endurocross-country CRF450RX, beneficiano di un motore con più coppia e potenza.



Sfruttando la CRF450R come base, Honda ha pensato alla nuova CRF450L, che vanta un telaio e una ciclistica resistenti e leggere, per offrire guidabilità ed efficacia su ogni tipo di fondo, mentre il motore offre un'erogazione dolce e sfruttabile fin dai regimi più bassi. È pensata come dual-purpose per gli enduristi amatori ma anche per chi ne vuole fare un uso stradale, tanto da essere dotata di serie di completo equipaggiamento 'street-legal', serbatoio più grande e impianto luci full-LED. Inoltre a un anno dal lancio del modello completamente riprogettato e dotato di motore bialbero, la CRF250R 2019 ha più coppia ai regimi bassi grazie a sostanziali interventi su aspirazione, alimentazione e scarico. Come la 450 è dotata di Launch Control HRC a 3 livelli. Nuove anche pinza freno anteriore e manubrio Renthal Fatbar regolabile su 4 posizioni.



Infine, in gamma viene introdotta anche la nuova CRF250RX, che vanta le medesime caratteristiche e aggiornamenti della versione motocross, ma con ruota posteriore da 18 pollici, serbatoio in plastica da 8,5 litri anziché in titanio, set-up sospensioni dedicato e pneumatici enduro.